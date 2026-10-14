У Росії зросла точність дронів і ракет: у Раді описали, що чекатиме на Київ узимку

На думку Кучеренка, відбувається наведення ударів ворога на певні об’єкти.

У російських окупантів зросла точність і дронів, і ракет, і взимку в Києві можуть бути проблеми і з електрикою, і з теплом, і з водою. Про це у коментарі УНІАН сказав Олексій Кучеренко, народний депутат від "Батьківщини", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Відповідаючи на запитання щодо прогнозів на цю зиму для Києва, він зауважив, що інтенсивність та точність, а також комплексність ворожих ударів значно зросли.

"Сьогодні на одній з підстанцій в укриття блоку другого рівня влучила ракета. Зрозуміло, що другий рівень не захищає від ракети… Обладнання пошкоджене, його треба замінити. Тобто це не катастрофа, якби був час, але і часу немає, і резерву не так багато", - додав Кучеренко.

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Крім того, підкреслив парламентар, російські окупанти постійно тримають напругу атаки і не дають ремонтним бригадам вийти і повноцінно ремонтувати потрібні об’єкти.

"По електриці - погана ситуація, бо будуть графіки або аварійні відключення, обмеження і так далі", - сказав депутат.

Він додав, що місцями можуть виникнути і деякі питання з теплом чи водою. "Абсолютно ймовірна ситуація, що в якихось мікрорайонах не буде подачі тепла з ТЕЦ і не буде резервного теплозабезпечення. І в умовах дефіциту електрики це буде проблема, з якою ми зіткнулися минулого року", - зауважив Кучеренко.

Що допомагає росіянам точніше бити

"Якщо ви запитаєте, чи є наведення, - я думаю, таки є. Як на мене, після того, як реактивний дрон влучив у вікно керівника СБУ, - що ще говорити? Або в мости", - зауважив Кучеренко.

Так, додав депутат, у росіян однозначно кардинально зросла точність і щодо дронів, і щодо ракет.

Водна "катастрофа"

Також на запитання щодо начебто можливості епідеміологічної катастрофи в Києві через зупинку роботи каналізації, Кучеренко зауважив, що "там не все самоточне, там і насосні групи - вони десь там є, вони зарезервували".

"Але може так статися, крайняк взагалі, що буде переповнення Бортницької станції, саме тому зараз з'являються такі (заяви)… На крайній випадок - це скидання в Дніпро", - сказав він.

Перспективи Києва на зиму

Як повідомлялося, раніше Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики, зазначив, що Печерський район Києва є найвразливішим місцем з точки зору електроенергії, води та каналізації.

За його словами, у зоні ризику на цю зиму залишиться близько 3 тисяч будинків по місту, де немає резервного теплопостачання.

Олександр Федієнко, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зауважив, що захистити розподільчі лінії неможливо, так само, як і неможливо збивати 100% всіх "Шахедів".

Крім того, Артем Шира, підприємець і віцепрезидент Української водної асоціації, зазначив, що повне припинення роботи каналізаційної системи Києва практично неможливе, а найгіршим сценарієм можуть стати локальні перебої на окремих насосних станціях.

Найгірше, що може статися, каже він, - "ми скидатимемо в Дніпро неочищені стоки, а люди цього навіть не помітять".

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