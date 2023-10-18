Окупанти завдають ударів по приватному сектору міста. Глава Офісу президента уточнив, що загинула жінка.

Росія почала "лупити" ракетами по приватному сектору міста Дніпро. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Про це заявив міський голова міста Борис Філатов 18 жовтня. Відповідний допис він опублікував в Telegram о 10:31.

"Знову, знову, знову... луплять в Дніпрі ракетами по приватному сектору. Є загиблі та постраждалі", - написав він.

Чиновник закликав українців не викладати у соцмережі фото та відео про "прильоти". "Всі офіційні подробиці очікуємо від ВЦА", - вказав він.

За даними глави Офісу президента Андрія Єрмака, РФ влучила ракетами по селу Обухівка Дніпропетровської області.

"Дніпропетровська область, с. Обухівка. Росіяни вдарили по приватних будинках, є загибла 31-річна жінка", - написав він.

Зі свого боку глава МВС України Ігор Клименко підтвердив смерть жінки та уточнив, що через атаку РФ поранення отримати 4 українці. Розбито 8 приватних будинків в Обухівці, на місці влучання працюють екстренні служби.

РФ вдарила ракетами по Запоріжжю та Херсонщині

В ніч на 18 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про важку ніч повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Станом на ранок 18 жовтня відомо про загибель 2 українців, 4 людини отримали поранення. Ще 3 людей шукають рятувальники.

Також росіяни вбили ударом авіації українця в Херсонській області. За даними глави ОВА Олександра Прокудіна, армія РФ обстріляла область керованими авіабомбами з трьох літаків.

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