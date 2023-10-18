Через ворожу атакує є жертва у Новобериславі.

Російські окупанти вдарили з авіації по Херсонщині, є жертва.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. "Задіяли три літаки і випустили по дві керовані авіабомби по трьох населених пунктах", - написав він у Telegram. Зазначається, що інформація про постраждалих і руйнування встановлюється.

В ефірі телемарафону він розповів, що вночі окупанти атакували Херсонщину, за його словами, ворог випустив 6 керованих авіабомб і для цього використав три літаки СУ-34. При цьому зазначив, що у Новобериславі загинув 63-річний чоловік. "Маємо тяжко поранену жінку в Благовіщенському. Є руйнування житла, освітніх закладів", - розповів Прокудін.

Відео дня

За його словами, вночі обстріли з різних видів зброї продовжувалися, під вогнем були 11 населених пунктів правобережжя, в тому числі Херсон.

Він також розповів, що минулої доби ворог 70 разів обстрілював правобережжя, випустивши більше як 400 снарядів. За минулу добу поранення отримали 6 людей.

Херсонська обласна прокуратура в Telegram підтвердила загибель чоловіка й показала фото наслідків трагедії. Зокрема, на одному з фото можна побачити вирву.

Важливі новини Херсона - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 жовтня, російські загарбники обстріляли Херсон, серед поранених - працівники охоронної фірми та транспортного підприємства. Поранення різного ступеня тяжкості отримали четверо чоловіків, двоє з них - співробітники охоронної фірми.

Супротивники вже багато разів били по населених пунктах Херсонської області, є багато руйнувань, постраждалих та жертв.

Вас також можуть зацікавити новини: