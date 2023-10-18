Частково зруйновано квартири у двох під'їздах будинку, людям надають допомогу.

Внаслідок нічного ракетного удару російських окупантів по Запоріжжю в ніч на 18 жовтня загинуло вже двоє людей.

Як повідомив у себе в Telegram секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, поранення дістали 4 людини. Ще три українці вважаються зниклими безвісти.

"Частково зруйновано квартири у двох під'їздах будинку", — додав Куртєв.

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Наразі містянам продовжують надавати допомогу в комунальних автобусах, наметі міської ради та найближчому пункті незламності.

"На жаль, кількість загиблих зросла до 2 осіб, поранених - до 3 людей, ще 3 людей вважаються безвісти зниклими. Жителів евакуювали в безпечне місце, зігріли, надали психологічну та іншу допомогу", - написав у Telegram керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

На місці продовжують працювати екстренні служби.

"Дякую рятувальникам, що з ризиком для життя розбирають завали, що завжди перші там, де небезпечно. Дякую медикам - лікуєте, знеболюєте, витягаєте з того світу. Дякую правоохоронцям - захищаєте, забезпечуєте порядок. Дякую всім небайдужим, що допомагають, не залишаються осторонь", - додав Малашко.

Ракетні удари РФ по Україні

Близько 3 години ночі Малашко повідомив, що в період з 01:33 по 01:48 окупанти завдали шість ракетних ударів по території міста, один з них прийшовся на багатоповерховий будинок в центрі. Внаслідок атаки було пошкоджено 8 квартир.

При цьому у ніч на вівторок, 17 жовтня, Росія атакувала південь України - запустила безпілотні літальні апарати.

А до цього, 16 жовтня, окупанти задіяли одну балістичну ракету "Іскандер М", п’ять керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних безпілотників типу "Shahed-136/131". Загалом Українська протиповітряна оборона знищила дві ракети Х-59 та 11 безпілотних літальних апаратів.

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