Росія атакувала Суми 'шахедами', є загиблі (фото)

За даними ОВА, 10 людей отримали поранення.

Сьогодні вранці, 22 листопада, російські окупаційні війська атакували житловий мікрорайон обласного центру Сум ударними дронами типу "Шахед".

Як повідомляє ОВА, попередньо, 2 людини загинули, 10 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Людям надається необхідна допомога, проводяться аварійно-рятувальні роботи. Наслідки атаки росіян уточнюються", - додали у адміністрації.

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Атаки на Суми та область

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада окупаційна армія РФ атакувала місто балістичною ракетою, влучивши у багатоквартирний житловий будинок.

Російський удар забрав життя двох дітей та вісьмох дорослих, ще п'ятеро дітлахів та 46 дорослих постраждали.

У ніч на понеділок, 18 листопада, російські загарбники завдали повторного ракетного удару по українському місту Суми. В результатіі атаки у населеному пункті зникло світло.

Згодом число загиблих в Сумах від удару балістикою по житловому будинку в густонаселеному районі міста зросло до 11, з них двоє – діти.

Згідно з даними ОВА, російські окупанти застосували балістичні ракети у касетному спорядженні, які мають велику вражаючу дію. Ліквідація наслідків триває. У місті оголосили жалобу.

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