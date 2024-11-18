Загарбники атакували критичну інфраструктуру.

У ніч на понеділок, 18 листопада, російські загарбники завдали повторного ракетного удару по українському місту Суми.

О 00:07 Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що в напрямку міста летить ракета, невдовзі там почули вибухи. У Сумській обласній військовій адміністрації пишуть, що під ударом опинилася критична інфраструктура:

"Сьогодні о 00:10 ночі ворог завдав ракетного удару (ймовірно балістичною ракетою) по критичній інфраструктурі міста Суми. Наразі зникло світло в місті. Аварійні служби працюють. Наслідки удару встановлюються".

Удар по будинку в Сумах

Як повідомляв УНІАН, ввечері окупаційна армія РФ атакувала місто балістичною ракетою, влучивши у багатоквартирний житловий будинок.

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Внаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоповерхівок та автівок. За останньою інформацією Міністерства внутрішніх справ, російський удар забрав життя двох дітей та вісьмох дорослих, ще п'ятеро дітлахів та 46 дорослих постраждали.

18-19 листопада в Сумах оголошені дні жалоби за загиблими внаслідок удару окупантів по місту. На місці атаки продовжували працювати рятувальники та поліцейські.

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