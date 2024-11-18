Удар балістикою по будинку в Сумах: число загиблих зросло до 11, з них двоє дітей (фото)

Поранення різного ступеня тяжкості отримали близько 70 людей.

Число загиблих в Сумах від удару балістикою по житловому будинку в густонаселеному районі міста зросло до 11, з них двоє – діти.

Як повідомила Сумська обласна військова адміністрація, поранення різного ступеня тяжкості отримали близько 70 людей.

"Сумська громада: здійснено ракетні удари (2 вибухи). Внаслідок удару по житловому масиву, на жаль, 11 загиблих, з них 2 дитини та 68 травмованих, з них 10 дітей", - йдеться у сьогоднішньому повідомленні.

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Трохи згодом в ОВА оприлюднили інформацію про ліквідацію наслідків нанесених ворогом ракетних ударів 17-18 листопада по густонаселеному житловому мікрорайону і об'єктам критичної інфраструктури Сум.

Загалом внаслідок цих ударів поранення різного ступеня тяжкості отримали 84 людини, з них 11 – діти. В реанімації перебувають 11 людей, з них 6 дітей.

"Загинуло 11 людей, з них двоє дітей", - підтверджується попередня інформація по загиблих.

Згідно з даними ОВА, російські окупанти застосували балістичні ракети у касетному спорядженні, які мають велику вражаючу дію. Ліквідація наслідків триває.

Сумський міський голова Олександр Лисенко повідомив, що сьогодні і завтра в Сумах оголошено Дні жалоби.

Війна в Україні - удари по Сумщині

Як повідомляв УНІАН, увечері у неділю, 17 листопада, російські терористи вдарили по Сумщині балістикою. Внаслідок удару сталося влучання в багатоповерхівку обласного центру. За даними прокуратури, удару було завдано близько 20:37.

Станом на вчора було відомо про 10 загиблих, ще 51 людина постраждала.

У прокуратурі повідомили вік двох загиблих дітей - росіяни вбили 9-річного хлопчика та 14-річну дівчину.

Вже вночі стало відомо, що ворог завдав повторного удару по регіону, поціливши критичну інфраструктуру. після цього у Сумах зникло світло.

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