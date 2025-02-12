Ворог атакував Україну "Шахедами" та балістичними ракетами.

У ніч проти 12 лютого російські окупанти завдали удару балістичними ракетами "Іскандер-М" по Києву та Кривому Рогу. Про це розповіли в пресслужбі Повітряних сил України.

Зазначається, що ворог запустив шість ракет із Брянської області та одну з Криму. Силам оборони вдалося збити шість балістичних цілей.

Крім того, окупанти атакували Україну 123-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів. Наразі відомо про збиття 71-го ударного БПЛА ворога у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

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"40 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина (Кривий Ріг) , Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина", - додали в пресслужбі Повітряних сил.

Нічна атака РФ по Києву - що відомо

Напередодні мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ракетного удару Росії по столиці, загинула одна людина. Ще четверо отримали поранення. Він зазначив, що серед постраждалих є 9-річна дівчинка.

Тим часом в ДСНС зазначили, що рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах Києва. Вони додали, що в Оболонському районі сталося руйнування у двох офісних будівлях.

Оновлено 09:55. У Офісі Генерального прокурора повідомили, що в результаті ударів, яких завдав ворог 12 лютого близько 4 години ранку, виникла пожежа в будівлі бізнес-центру в Оболонському районі та займання на складах в Голосіївському районі Києва, а також виникла пожежа на даху будинку у Святошинському районі столиці. У дворах будівель пошкоджено припарковані автомобілі.

"Наразі відомо про одного загиблого в Оболонському районі столиці - це чоловік 1985 року народження", - інформують прокурори.

Водночас зазначається, що на місцях працюють співробітники екстренних служб та правоохоронці, які фіксують черговий військовий злочин РФ. Точна кількість постраждалих встановлюється.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

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