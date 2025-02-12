Наразі про постраждалих не повідомлялося.

У ніч на 12 лютого російські терористи завдали ракетного удару по столиці України, внаслідок обстрілу в місті почалися пожежі.

О 04:31 Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про загрозу застосування балістики з північного сходу. Невдовзі у Києві почули серію вибухів. Очільник військової адміністрації столиці Тимур Ткаченко повідомив про влучання уламків та загорання у Голосіївському та Подільському районах. Згодом він уточнив, що у Соломʼянському районі почалася пожежа у нежитловому приміщенні та на даху будинку, у Святошинському також горить дах.

Мер Києва Віталій Кличко також пише про пожежі в Голосіївському, Подільському та Святошинському районах. В Оболонському - палає на території промзони. За попередніми даними, пошкоджені будівлі поряд. У Святошинському районі загоряння на даху девʼятиповерхівки. До медиків наразі ніхто не звертався.

Відео дня

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що у Києві та області протиповітряна та протиракетна оборона працювала по балістиці:

"Ось так Путін хоче завершення війни".

Атаки Росії на Україну

Як відомо, цієї ночі Російська Федерація також запускала по Україні ударні безпілотники типу "Shahed". Дрони збивала протиповітряна оборона, про можливі наслідки атаки ще не повідомлялося.

Напередодні загарбники запустили по країні ракети різних типів. Згодом у Повітряних силах повідомили, що майже всі повітряні цілі летіли на Полтавську область.

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