Через ворожий обстріл у місті спалахнули пожежі.

Внаслідок ракетного удару по столиці в ніч проти 12 лютого загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, загиблий та постраждалий з Оболонського району міста. Кличко додав, що серед постраждалих також 9-річна дівчинка, її шпиталізували до лікарні.

"В Оболонському районі наразі один загиблий. Та вже троє постраждалих, двох із них медики госпіталізували, одному - надали допомогу на місці", - зазначив міський голова.

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За інформацією "Суспільне", в Оболонському районі подекуди зникло світло після ворожого обстрілу.

Водночас у ДСНС України повідомили, що наразі рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах Києва. Там наголосили, що в Оболонському районі сталося руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них почалася пожежа, яку було ліквідовано.

"Святошинський район: сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано. Голосіївський район: сталось загоряння у двоповерховій складській будівлі. Ліквідація пожежі триває. Загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки", - додали у повідомленні.

Оновлено 07:22. У ДСНС України уточнили, що внаслідок атаки кількість постраждалих збільшилась до чотирьох людей. В частково зруйнованій офісній будівлі пожежу було ліквідовано.

Також у Національній поліції Україні показали наслідки ворожої атаки на Київ та Київську область. Зазначається, що станом на 07:00 в одному з районів Київщини пошкоджено дев'ять приватних будинків, два автомобілі та господарчу споруду.

"В іншому районі області сталося загоряння складського приміщення. Інформація про постраждалих наразі відсутня", - додали у повідомленні.

Оновлено 08:37. Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову ворожу атаку РФ. За його словами, внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні будинки, офісні приміщення та цивільна інфраструктура.

"На місцях працюють усі наші служби - допомагають людям, ліквідовують наслідки цього терору. На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину в Києві. Ще четверо постраждали, серед них дитина. Мої співчуття рідним і близьким", - зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін не готується до миру, адже продовжує вбивати українців та руйнувати наші міста.

"Лише сильні кроки й тиск на Росію можуть зупинити цей терор. Саме зараз нам потрібна єдність і підтримка всіх наших партнерів у боротьбі заради справедливого завершення цієї війни", - додав він.

Обстріли РФ - останні новини

Як писав УНІАН, в ніч проти 11 лютого Росія атакувала дронами та ракетами міста України. Загалом було зафіксовано до 19 крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет.

Як стало відомо, окупанти атакували Полтавську область ракетами, внаслідок чого без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.

Водночас начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що під час атаки майже всі ракети летіли на Полтавщину. За його словами, такий обстріл окупанти проводять не вперше по цьому та інших регіонах.

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