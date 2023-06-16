Мер підтвердив вибух у Подільському районі Києва.

У п'ятницю, 16 червня, під час повітряної тривоги у Києві чутно вибухи. На підступах до столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київ вкотре став ціллю масованої ракетної атаки російських терористів. Спочатку росіяни здійснили пуски крилатих ракет "Калібр", згодом Центр, Схід та Захід попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибух у Подільському районі столиці.

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"Вибух у столиці. В Подільському районі. На Київ ще летять ракети", - заявив Кличко.

Повітряні сили заявили, що на Київ та Київську область летять балістичні ракети. Всіх терміново закликають пройти в укриття.

До речі, Росія атакує Київ ракетами під час візиту президента ПАР Сіріла Рамафоси. Цей африканський лідер підтримує досить дружні відносини з диктатором Путіним. Очевидно, через "дружні ракети" Росії Рамафоса зараз в укритті.

Оновлено о 12:55. Мер Києва Кличко уточнив, що у Подільському районі було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею.

"У Києві пошкоджених обʼєктів, будинків після ракетної атаки немає. Дякую нашим захисникам - силам ППО", - додав Кличко.

Ракетна атака 16 червня: що відомо

Вранці 16 червня українців попередили про ракетну небезпеку. У зв'язку з цим у низці областей оголошено повітряну тривогу.

"Увага! Зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря!" - зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Є загроза застосування балістичної зброї. Вибухи лунають у Києві та області. Тривога охопила центр, північ та захід країни.

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