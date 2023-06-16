Центральні вулиці української столиці "стоять".

У п'ятницю, 16 червня, у центрі Києві обмежили рух транспортних засобів через приїзд африканської делегації.

Про обмеження руху на центральних вулицях столиці завчасно попереджала Патрульна поліція. Про відновлення руху киян та гостей міста повідомлять додатково.

Наразі у Києві перекрито Бульвара Шевченка у бік центру міста у зв'язку з візитом африканської делегації. Також перекрили проїзд на Михайлівську площу з боку Володимирської.

У місті утворилися затори. Повністю "стоять" майже усі центральні вулиці української столиці.

Перекриття вулиць у Києві пов'язане із візитом африканської делегації. В Україну прибув президент ПАР Сіріл Рамафоса. Вчора він відвідав Польщу, а ввечері виїхав до України. У Київ африканський лідер прибув потягом, про що сповістив у своєму Twitter-акаунті.

Передбачається, що Рамафоса зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським.

Позиція ПАР щодо війни РФ проти України

25 травня президент країни Сіріл Рамафоса прокоментував позицію держави з приводу війни в Україні. Він заявив, що його країна не буде втягнута в конфлікт. "Деяким країнам, в тому числі і нашій, погрожують санкціями за проведення незалежної зовнішньої політики і за неприєднання", - заявив він.

Перед цим, 11 травня, США звинуватили ПАР у торгівлі зброєю з Росією. Наразі країна повністю заперечує це.

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