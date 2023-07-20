В Одесі та Миколаєві пролунали потужні вибухи.

Російські окупанти атакують південні регіони України ракетами. Зафіксовано пуски ракет Х-22 та "Онікс". Також фіксується активність ударних безпілотників "Шахед".

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, о 02:48 було зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області.

Також біля 2:37 було зафіксовано активність 8 бортів Ту-22м3, що здійснювали політ у напрямку Чорного моря. Була загроза пусків крилатих ракет. Вже о 03:00 військові повідомили про пуски крилатих ракет Х-22 з літаків Ту-22м3 з південного напрямку.

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"Суспільне" повідомляє, що в Одесі та Миколаєві пролунали потужні вибухи.

Оновлено 03:08: У ПС ЗСУ попередили про повторні пуски крилатих ракет з літаків Ту-22м3.

Оновлено 03:39: Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни вдарили по центру міста. Горить 3-поверховий житловий будинок та гараж. Пожежники виїхали.

Оновлено 03:54: Станом на цей момент відомо про 7 поранених у Миколаєві, повідомляє Віталій Кім:

"7 поранених: 4 дорослих, 3 дітей (1 до року; 3 роки; 16 років). Повезли до лікарень. Амбулаторно люди підходять", – написав він.

Водночас мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що на одній із адрес внаслідок удару утворилася величезна вирва біля триповерхового житлового будинку.

"Пожежа дуже серйозна. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Довкола багато пошкоджених будинків. Зранку наші комунальники будуть відпрацьовувати. На іншій адресі горять кілька гаражів. Рятувальники гасять. Наразі маємо інформацію про 7 поранених", – додав він.

Оновлено 04:10: Кількість поранених збільшилася до дев'яти осіб, повідомив Віталій Кім. Серед них – 4 дорослих та 5 дітей.

Оновлено 04:18: Віталій Кім повідомив, що внаслідок удару по Миколаєву є загиблі.

Оновлено 04:22: Про наслідки атаки на Одещині розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер:

"Внаслідок російської атаки в середмісті Одеси є руйнування, здійнялася пожежа на площі 300 м2. На місці працюють фахівці відповідних служб. Відомо про двох шпиталізованих постраждалих. Є також "приліт" в області. Детальна інформація – згодом", – написав він.

Подробицями про удар по Миколаєву поділився мер міста Олександр Сєнкевич. За його словами, щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків зазнали пошкоджень (вікна, двері, балкони, стеля).

"Наразі їх відключили від електропостачання. Триває рятувально-пошукова операція. На місці працюють представники міської ради, пропонуємо людям відселення", – додав він.

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Ракетні удари РФ по Україні

В ніч проти 19 липня росіяни атакували Одесу ракетами та ударними дронами. Фіксувалися пуски крилатих ракет "Калібр" із Чорного моря, ракет Х-22 з літаків Ту-22м3.

Вранці в Повітряних силах ЗСУ відзвітували про знищення 13 ракет типу "Калібр", 1 керованої авіаційної ракети Х-59, а також 23 ударних дронів типу "Shahed-136/131".

Загалом ворог випустив 16 ракет "Калібр", 8 крилатих ракет Х-22, 6 крилатих ракет "Онікс", 1 керовану авіаційну ракету Х-59, 32 ударних дрони типу "Shahed-136/131". Військові наголошували, що удари ракет Х-22 та "Онікс" окупанти спрямували по інфраструктурі Одеської області.

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