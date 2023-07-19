Росія використала під час ракетної атаки по Україні радянські боєголовки "Онікс". Вони вважаються найбільш руйнівними й в ніч на 19 липня летіли на Одесу, зазначив речник Повітряних сил.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про особливості ракет "Онікс", які в ніч на 19 липня окупанти застосували для ударів по Україні. За його словами, цей тип боєголовок вкрай важко збити через низьку траєкторію польоту.

Також ворог бив ракетами Х-22, уточнив Ігнат в ефірі національного телемарафону. Він наголосив, що нашій державі потрібні засоби протиповітряної оборони, які здатні збивати ці типи ракет.

"На жаль не всі засоби, які сьогодні противник застосовує, нам доступні для збиття. Ми розуміємо, що Х-22 - це практично крилата ракета, але атакує вона по балістичній траекторії", - сказав він.

Він розповів, ракета Х-22, яку РФ застосувала для обстрілу Одеси, вважається надзвичайно швидкісною, тому потрібно "більше засобів, щоб саме цим ракетам протистояти". За словами Ігната, хороша новина щодо цих ракет полягає в тому, що на сьогодні їх більше не виготовляють в Росії.

"Вони старі радянські - це із хороших новин, що вони не можуть їх робити, бо це найбільш руйнівні та найбільш неточні ракети, які має ворог", - підкреслив Ігнат.

За його словами, допустима похибка цієї ракети при попаданні в ціль 600 метрів. Він наголосив, що це не зупиняє російських окупантів і вони цими ракетами б’ють по містах: "Це не стримує окупанта. Б'ють ними по густонаселених містах, зокрема, по Одесі", - cказав речник Повітряних сил.

Також Ігнат розповів, що сьогодні Росія обстрілювала Україну і ракетами "Онікс". Він повідомив, що це ракета берегового ракетного комплексу "Бастіон", яка призначена для знищення кораблів та плавзасобів. За його словами, вона "особлива" тим, що має низьку траєкторію польоту, тому її важко збити над водною поверхнею: "Цими ракетами Росія атакує не часто, але її застосовує ворог при атаках берегових ліній Одещини та інших регіонів", - повідомив Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що сьогоднішня атака Росії по Україні показала, що потрібне посилення нашої ППО, нашої прибережної зони. Він нагадав, що море це також лінія фронту протяжністю понад 2,5 тисячі кілометрів: "Розраховуємо на допомогу наших західних партнерів", - зазначив Ігнат.

Вночі РФ вдарили по Україні ракетами - що відомо

Як повідомляв УНІАН, уночі 19 липня російські окупанти атакували Україну з південного напрямку. Зокрема, серйозна атака була по Одещині, де зруйнована промислова та портова інфраструктура, є постраждалі.

Є влучання в зерновий та олійний термінали порту, склади із тютюном та фейєрверками.

Сьогодні під ранок ворог також атакував Житомирщину дронами-камікадзе.

Постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств.

На Миколаївщині, внаслідок нічної ворожої атаки по населеному пункту Коблівської громади, відбулось руйнування та займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. Постраждало дві особи, одна з них госпіталізована.

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