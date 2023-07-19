В Офісі президента закликали не ігнорувати тривоги.

У ніч на 19 липня в Україні оголосили масштабну тривогу через запуск ракет і безпілотних літальних апаратів.

О 23:00 Повітряні Сили Збройних Сил України зафіксували запуск ударних БПЛА типу "Shahed" з південного напрямку. Після опівночі вони повідомили про ракетну небезпеку в північних, центральних і східних областях через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-22М3.

В офісі президента закликали не ігнорувати тривоги. О 00:56 були зафіксовані пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. Пізніше в Одесі прозвучала серія вибухів.

Відео дня

Оновлено о 01:12: Повітряні сили повідомляють про вильоти 4-х Ту-22М3 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ) і 4 Ту-22М3 уздовж східного кордону.

Оновлено о 01:55: Зафіксовано повторні пуски крилатих ракет "Калібр" із Чорного моря. Також зафіксовано ймовірні пуски крилатих ракет з літаків Ту-22м3 з південного напрямку.

Оновлено о 02:05: Росія здійснила повторні пуски крилатих ракет Х-22 з південного напрямку.

Оновлено о 02:10: Одесити продовжують повідомляти про потужні вибухи у місті. Також вибухи чули у Запоріжжі, офіційної інформації наразі немає.

Оновлено о 02:20: Знову повторні пуски крилатих ракет Х-22 з південного напрямку.

Оновлено о 02:25: Тривогу оголосили у Київській області. Там загроза застосування ударних БпЛА.

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