Тривога лунає у Сумській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.

У низці українських областей оголосили повітряну тривогу, військові зафіксували рух безпілотних літальних апаратів.

У офіційному Telegram-каналі Повітряних Сил Збройних Сил України спочатку повідомили, що у Сумській та Полтавській областях помітили рух кількох ударних дронів типу "Shahed". Згодом вони додали, що фіксують ці безпілотники й у Черкаській області.

О 01:55 до цього списку додали Кіровоградщину. Наразі повітряна тривога лунає на території усіх цих областей.

Відео дня

Оновлено о 02:15: У Київській області оголосили тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА.

Оновлено о 03:00: Вінницька область - ракетна небезпека, загроза застосування ударних дронів.

Атака дронів на Україну: останні новини

Нагадаємо, що минулої ночі російські загарбники запустили по Україні безпілотні літальні апарати. Усю ніч працювала протиповітряна оборона, однак вибухи пролунали у Львові та у Запоріжжі.

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що вночі окупанти задіяли 35 іранських ударних БпЛА типу "Shahed", сім зенітних керованих ракет С-300 та крилату ракету наземного базування "Іскандер-М".

Сьогодні ввечері українців попередили, що окупанти вивели на чергування у Чорне море ракетоносій "Адмірал Макаров", споряджений 8 "Калібрами". Військові оцінюють рівень ракетної небезпеки як підвищений.

Вас також можуть зацікавити новини: