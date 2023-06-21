Корабель, яким керує колишній український військовий, має на спорядженні 8 "Калібрів".

В Чорне море вийшов російський ракетоносій "Адмірал Макаров".

Як повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook, щойно російські загарбники вивели на бойове чергування надводний ракетоносій. Українців попереджають, що рівень ракетної небезпеки - підвищений.

"Станом на зараз корабельне угруповання в Чорному морі збільшено до 8 одиниць: до нього доєднався фрегат "Адмірал Макаров", споряджений 8 "Калібрами", - заявили у командуванні.

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Скільки загалом в морі може перебувати ворожих ракетоносіїв, у командуванні не уточнюють.

Загроза з моря: останні новини

За даними Військово-морських сил Збройних сил України, станом на 9:00 вівторка, 20 червня, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебував один носій крилатих ракет, на борту якого було не більше двох "Калібрів".

Нагадаємо, згідно з даними відкритих джерел, російським фрегатом "Адмірал Макаров" керує колишній український військовий, уродженець Вінниччини капітан 1 рангу Григорій Бреєв. У 2014 році він склав присягу Збройним силам Російської Федерації.

В Україні проти Бреєва відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 408 Кримінального кодексу України (дезертирство).

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