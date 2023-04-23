Повітряна тривога оголошена у Нікополі.

Вранці 23 квітня у Нікополі Дніпропетровської області оголосили повітряну тривогу у зв'язку із загрозою застосування росіянами БПЛА.

"Нікополь - застосування БПЛА. Перебуваєте в приміщеннях!" - попередив місцевих жителів голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Пізніше він додав, що загроза залишається: "Нікополь - небезпека триває!".

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Росія отримала нову партію іранських дронів Shahed-136/131

Після того, як росіяни атакували Київ вперше за 25 днів, в Інституті вивчення війни (ISW) зробили висновок, що російські окупанти отримали нову партію іранських дронів Shahed-136/131.

За даними експертів, за 20 квітня загарбники випустили по території України 26 БПЛА, а 21 квітня - 12. У перший день українські сили ППО збили 21 дрон, а в другій - 8.

Як зазначив речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, до наступної осені Росія не зможе накопичити навіть третину того ракетного потенціалу, який у неї був до масованих ракетних обстрілів України минулої осені і взимку.

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