Використання ракет РФ зменшилось.

Російські окупанти для останніх атак по Україні використовували нову партію іранських дронів Shahed-136/131.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики звернули увагу, що росіяни атакували Київ вперше за 25 днів.

За даними аналітиків, всього за 20 квітня загарбники випустили по території України 26 БПЛА, а 21 квітня - 12. В перший день українські сили ППО збили 21 дрон, а в другий - 8.

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"Керівник Українського спільного координаційного прес-центру Південних сил Наталія Гуменюк 20 квітня заявила, що російські війська чекали прибуття нової партії безпілотників Shahed, щоб використовувати їх для подальших ударів, і зазначила, що використання Росією ракет також зменшилося", - додали в ISW.

Атака дронів по Україні

В ніч на 21 квітня інтервенти застосували проти України до 12 ударних дронів "Shahed-136/131". Командування Повітряних сил Збройних сил України уточнило, що противник атакував з північного напрямку (Брянська область).

Ця атака окупантів безпілотниками не мала наслідків для енергосистеми, потреби в обмеженні споживання немає. Водночас два дрони влучили в нафтобази в різних областях України, через що було втрачено тисячі тонн пального.

Увечері 21 квітня 2023 року близько 19:00 години ворог знову атакував Україну дронами, однак цього разу - з південно-східного напрямку. У ВПС зазначили, що було знищено чотири із п’яти "шахедів".

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