Станом на вечір 18 серпня російські окупанти тримають у Чорному морі корабель із 8-та ракетали типу "Калібр".

В багатьох областях на півночі, сході та в центрі України оголошена повітряна тривога через атаку Росією дронами "шахед".

У Повітряних силах повідомили, що групи "шахедів" рухаються зі сходу на захід, по межах Харківської-Сумської та Полтавської-Чернігівської областей.

"Ворожі ударні БпЛА з північного сходу – у напрямку Черкащини. Черкаська, Кіровоградська, Київська області – загроза застосування ударних БпЛА", - повідомили там.

Відео дня

Станом на вечір 18 серпня російські окупанти тримають у Чорному морі корабель із 8-та ракетали типу "Калібр", повідомили Сили оборони півдня України.

00:51. "Шахеди" у напрямку Білої Церкви зі сходу, у напрямку Чернігова з південного сходу - Повітряні сили.

00:29. У Повітряних силах силах повідомили, що чергова група "шахедів" з Курської області перетнула повітряний простір України в районі Сумської області.

Атаки РФ України - деталі

16 серпня о 1:20 в низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожого удару безпілотниками. В Повітряних силах повідомили, що дрони-камікадзе летять над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини.

У повітряних силах поінформували, що російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одеської області ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей.

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