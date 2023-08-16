Окупанти запустили дрони-камікадзе з південно-східного напрямку.

В ніч на 16 серпня російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одеської області ударними БпЛА типу Shahed-136/131.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил. "Пуски "шахедів" здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда)", - йдеться у повідомленні.

Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей.

Відео дня

Про наслідки влучань безпілотників, які не вдалось знищити, розповість місцева військова адміністрація.

Нічна атака росіян по Україні

О 1:20 в низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожого удару безпілотниками. В Повітряних силах повідомили, що дрони-камікадзе летять над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини. О 3:00 було повідомлення про другу хвилю атаки дронів, які теж летіли з акваторії Чорного моря в Одеську область.

Також інформували, що велика група дронів-камікадзе рухалася в напрямку Ізмаїлу.

Як повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер, основна ціль ворога– портова та зернова інфраструктура на півдні області. Внаслідок влучань по одному з портів Дуная зруйновані склади та зерносховища.

Вас також можуть зацікавити новини: