Пуски здійснили із Приморсько-Ахтарська.

Сьогодні вночі Російська Федерація атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Shahed".

Наразі тривогу оголошено у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. Ввечері у Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що загарбники здійснили пуски дронів з Приморсько-Ахтарська.

О 01:19 військові повідомили, що група дронів "Shahed" рухається над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одеської області.

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Оновлено о 03:37: Дрони заходять у гирло Дунаю, рухаються тим же маршрутом, що і попередні.

Оновлено о 03:25: Наразі тривога звучить в Одеській та Запорізькій областях.

Оновлено о 03:18: Шахеди прямують у напрямку півдня Одеської області

Також ЗС фіксують активність російської тактичної авіації на південно-східному напрямку. Існує загроза застосування авіаційного озброєння.

Оновлено о 03:05: "Чергові групи ворожих ударних БПЛА рухаються над акваторією Чорного моря у напрямку Одеської області (курс може змінюватись)", - повідомляють Повітряні сили.

Оновлено о 02:55: Відбій для всіх областей.

Оновлено о 02:35: Відбій загрози для Одеської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оновлено о 02:15: Загроза застосування ударних безпілотників для Харківщини.

Оновлено о 01:40: Голова Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до жителів Ізмаїльського району: "Якщо ви ще не в укриттях - негайно рушайте в безпечні місця та будьте там до відбою загрози! Мешканців всіх інших районів області також закликаю не виходити з укриттів до кінця повітряної тривоги", - сказав він.

Оновлено о 01:33: Тривогу скасували у Полтавській та Кіровоградській областях.

Оновлено о 01:30: Велика група "шахедів" заходить у гирло Дунаю. Вони рухаються у бік Ізмаїлу.

Раніше Повітряні сили повідомили, що дрони фіксують над Миколаївщиною.

Остання атака на Україну: що відомо

Нагадаємо, вчора російські загарбницькі війська масовано обстріляли територію України ракетами. Вибухи лунали у низці областей, вранці стало відомо, що є влучення по різним об'єктам.

У Збройних силах України повідомили, що окупанти випустили щонайменше 28 крилатих ракет (Х-22, Х-101/Х-555 та "Калібри"). 16 з них знищила українська протиповітряна оборона.

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