За попередніми даними, били з ЗРК С-300.

Увечері російські загарбники в черговий раз завдали ракетних ударів по Харкову, у місті пролунали вибухи.

О 23:04 мер міста Ігор Терехов повідомив у своєму Telegram-каналі, що в місті чути вибухи. Голова обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов також повідомляє, що окупаційна армія завдає ударів, людей закликають перебувати в укриттях.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив про перші пуски ракет о 23:02, за дві хвилини він повідомив про повторні пуски. За його даними, удари знову наносилися з боку Бєлгорода, за попередніми даними - з ЗРК С-300.

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"На даний момент, ракет в повітряному просторі над Харківщиною немає. Але загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не залишайте укриття до відбою повітряної тривоги. Інформація про постраждалих і руйнування встановлюється", - додав він у своєму Telegram-каналі "Генерал Марсель".

Росія атакує ракетами і дронами: що відомо

Як відомо, ввечері загарбники запустили безпілотники в бік Павлограда, в результаті атаки у частині міста пропали електрика, вода і світло. Пізніше Повітряні сили повідомляли про запуск ракети в бік Павлограда.

Зараз загроза БПЛА оголошена для Миколаївської та Херсонської областей.

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