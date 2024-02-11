Не ігноруйте повітряні тривоги.

Ввечері у неділю, 11 лютого, у повітряному просторі України зафіксували російські безпілотні літальні апарати. Тривогу оголошено у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Близько 21:30 Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ударні дрони типу "Shahed" в Гуляйпільському районі Запорізької області, вони летіли західним/північно-західним курсом. Вже о 21:53 БПЛА зафіксували в Синельниківському районі Дніпропетровської області, курс північний (Павлоград).

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Оновлено о 22:55: Більша частина Павлограда знеструмлена через атаку, також відсутнє тепло та водопостачання. На місцях працюють аварійні бригади, повідомляє мер Анатолій Вершина.

Оновлено о 22:35: Нові ударні дрони помітили у Васильківському районі Дніпропетровської області, вектор руху - на Павлоград.

Оновлено о 22:10: Військові закликають жителей міста Павлоград перебувати в укриттях, на околицях фіксують БПЛА.

Атаки дронів по Україні: останні новини

Як відомо, цієї ночі окупанти вкотре завдали масованої атаки ударними безпілотними літальними апаратами. Повітряні сили повідомили, що російські загарбники запустили 45 БПЛА типу "Shahed-136/131" з районів Балаклави та мису Чауда в окупованому Криму.

Наша протиповітряна оборона збила 40 "шахедів" у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

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