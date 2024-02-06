Триває ліквідація наслідків ударів.

В ніч на вівторок, 6 лютого, російська загарбницька армія здійснила ракетну атаку по Харківській області.

О 02:05 в регіоні було оголошено повітряну тривогу. Тим часом начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник у своєму офіційному Telegram-каналі "Генерал Марсель" закликав мешканців Харкова та області залишатися в укриттях.

Вже о 02:22 він повідомив про нові пуски ракет. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також закликав людей залишатися у безпечних місцях.

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За вісім хвилин Мельник повідомив, що ракет у повітряному просторі області вже немає, однак загроза нових ракетних ударів зберігається, особливо для мешканців Харківщини. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється, додав він.

Станом на 02:45 повітряну тривогу оголошено у трьох областях: Сумській, Полтавській та Харківській.

Оновлено о 03:08: Синєгубов повідомив, що ударів було завдано по Золочеву Богодухівського району. Внаслідок атаки зруйновано триповерховий готель, під завалами, попередньо, перебуває людина. Вже вдалося врятувати двох жінок та одного чоловіка. Також сталося загоряння фасаду магазину.

Обстріли Харківщини: останні новини

Як відомо, російські загарбники систематично атакують Харків та область, застосовуючи різні типи озброєння.

Forbes повідомляв, що росіяни хотіли б до президентських виборів захопити Куп'янськ. У Харківській ОВА повідомили, що українська армія готова до будь-яких подальших сценаріїв.

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