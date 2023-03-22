Окупанти не полишають спроб "затиснути клещі".

Російські окупанти намагаються взяти Авдіївку в оточення з травня 2022 року, проте їм досі це не вдалось зробити, розповів в ефірі телемарафону керівник Авдіївської МВА Віталій Барбаш.

"Було багато різних дат, які вони призначали для оточення Авдіївки. "Крайня" дата була 1 березня. Сьогодні 22 березня, і місто під українським прапором", - сказав він.

Окупанти зайшли під Авдіївку з низини, проте ЗСУ, як пояснив Барбаш, зайняли пануючі висоти. "Саме це дає дуже шалені втрати ворога на цьому напрямку, на півночі. З півдня міста вони в них менше активності", - пояснив голова МВА.

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Тим не менше окупанти не полишають спроб "затиснути клещі": на Авдіївському напрямку зросла кількість обстрілів і штурмових дій. За словами Барбаша, нині їхня кількість майже на одному рівні з Бахмутським напрямком.

На обидвох напрямках в день фіксують по 250-300 обстрілів позицій, 30-40 штурмових дій. Єдиною різницей є кількість авіаракетних ударів: на Бахмутскому – по 3-5, а на Авдіївському – іноді до 30 за добу.

Барбаш спростував інформацію, що в окупантів нібито проблеми з особовим складом і БК: "Ми цього не бачимо. Навіть по кількості штурмових дій відчувається, що особового складу в них багато. Вони давлять і давлять".

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21 березня окупанти вели наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Красногорівки, Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди, але безуспішно успіху не мав.

РФ намагається оточити Авдіївку вже протягом двох тижнів. Через великі втрати російські окупанти ввели туди ще дві танкові роти.

Захоплення Авдіївки дозволить окупантам почати наступальні дії на Вугледарському напрямку, де РФ вже зазнала гучного провалу.

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