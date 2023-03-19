Супротивник продовжує штурмувати Авдіївку та Мар’їнку, зазначив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.

Через великі втрати російські окупанти ввели дві додаткові танкові роти, щоб оточити Авдіївку.

Про це речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив в ефірі інформаційного телемарафону. "Ворог продовжує активні дії - штурми Авдіївки та Мар’їнки. Для них стратегічно важлива зараз Авдіївка для того, щоб почати якісь дії в районі Вугледара, де ворог обпікся не один раз. І їм критично треба оточити Авдіївку, що власне ворог намагається робити протягом двох тижнів", - сказав він.

Водночас на напрямку Вугледара дещо відчутний спад активності. Речник зазначив, що ворог продовжує обстрілювати українські позиції. Вчора окупанти атакували 37 разів та 317 разів обстріляли. Вночі були чотири штурми і 122 обстріли.

Відео дня

"За вчорашній день ворог втратим близько трьох рот особового складу, 15 танків, 9 БМП в загальній кількості 46 одиниць. Вся техніка була знищена в районі Спартака та Водяного, де ворог вів активні штурмові дії", - повідомив Дмитрашківський.

Він зазначив, що окупантів виснажують спроби штурмів. "Сьогодні стало відомо про введення двох танкових рот. Тобто ворог зазнає серйозних втрат, як особового складу так і техніки", - зазначив речник.

Поки у ворогів немає успіхів, але є певні досягнення в українських бійців.

"Іде позиційна боротьба: то ворог наступає, то ми відіб’ємо якусь позицію. Але ворог, судячи з усього, має суттєве виснаження, питання за малим - поставки зброї та техніки нашими західними партнерами, щоб здійснити правильний контрнаступ", - підкреслив речник.

Ситуація на фронтах в Україні - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 18 березня захисники України відбили понад 80 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Ворожі війська в районі Авдіївки та Мар’їнки посилили підрозділом спецназу 98-ої десантно-штурмової бригади.

Варто зазначити, що епіцентром бойових дій залишається місто Бахмут. Очільник Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак зазначав, що плани ворога захопити місто Бахмут провалюються.

Вас також можуть зацікавити новини: