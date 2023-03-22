Загалом окупанти намагалися понад сотню раз йти у наступ.

Російські окупанти ведуть наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей.

"Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших - обороняється. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту", - йдеться в повідомленні Генеральний штаб Збройних сил України.

В Генштабі зазначають, що на Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Кремінна, Діброва, Білогорівка та Веселе. Також здійснив артилерійські обстріли районів ряду населених пунктів Харківської, Луганської та Донецької областей.

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"На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивали численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Бахмут, Кліщіївка та Майорськ", - сказано в повідомленні.

Ворожих обстрілів зазнали понад 14 населених пунктів Донеччини, зокрема, Бахмут, Часів Яр, Курдюмівка,та Північне.

В Генштабі зазначають, що на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Красногорівки, Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди, але безуспішно успіху не мав.

"Майже 20 невдалих спроб наступу було здійснено ворогом в районі Мар’їнки", - сказано в повідомленні.

Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Вугледар .

В Генштабі зазначають, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське - Запорізької, а також Херсон, Берислав, Понятівка, Дар'ївка та Антонівка.

Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом минулої доби окупанти здійснили обстріли районів населених пунктів Чернігівської та Харківської областей.

Повітряна тривога в ніч на 22 березня - що відомо

У ніч на 22 березня у Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки дронами. Попередження про небезпеку пролунали у ряді областей. Місцеві жителі чули вибухи, але у більшості випадків працювала ППО.

Своєю чергою голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що Росія вночі запустила смертоносні БПЛА "Shahed" в напрямку столиці, але сили протиповітряної оборони знищили всі цілі.

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