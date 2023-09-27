Це дасть можливість ворогу кардинально знизити залежність від залізничного сполучення Кримським мостом.

Побудова прямого залізничного сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком дасть можливість ворогу кардинально знизити залежність від залізничного сполучення Кримським мостом. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram.

Він зазначив, що таке будівництво зараз вже не лише балачки. За його словами, окупанти почали будівництво залізничного мосту біля села Гранітне через річку Кальміус. "В разі успіху це дозволить включити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону. На практиці це не лише глобальне вирішення питання щодо військової та цивільної логістиці, але й кардинальне зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом", - зазначає Андрющенко.

При цьому нагадав, що залізничне сполучення з Волновахи на захід йде далі через Розівку-Мелітополь в Крим, а на північ - Донецьк.

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Як повідомляв УНІАН, Кримський міст виконує головну логістичну функцію між РФ та окупованим Кримом, яким перевозиться техніка та особовий склад для війни в Україні.

По ньому неодноразово наносилися удари, були ушкодження і руйнування. Для захисту мосту від українських морських дронів росіяни затоплюють поблизу нього баржі та пороми і створюють бонові загородження, що ускладнить роботу надводних дронів, однак не унеможливить її.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов пообіцяв, що удари по Кримському мосту триватимуть регулярно.

В інтерв'ю виданню TheDrive він сказав, що атаки на міст триватимуть і закінчаться його знищенням.

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