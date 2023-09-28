Журналісти зауважили, що поки можна побачити тільки фото із підготовкою робіт до зведення залізничного мосту через Кальміус, і фактичне визнання від окупаційної адміністрації про виконання таких робіт.

За деякими даними російські окупанти збираються прокладати залізничну гілку від Таганрога в "стик" перегону між тимчасово окупованими Маріуполем і Волновахою. І щоб власне цей "стик" відбувся, потрібна прокладка залізничного моста через ріку Кальміус.

Як проаналізувало видання Defence Express залежно від місця ширина Кальміусу може коливатись від 1,5 м до 80 м, ширина заплави – від 150 м до 2 км. І якщо опиратись саме на ці параметри, то для російських "залізничних військ" задача побудувати міст через Кальміус не виглядає нездійсненною.

"Питання лишається в термінах, які можуть знадобитись російським військовим залізничникам для зведення самого мосту й прокладання магістралі орієнтовною довжиною в 50 км. Поки що ці строки можна описати неозначено-узагальнено, на рівні кількох місяців. Більш чіткіші оцінки можна буде давати лише тоді, коли будуть з’являтись нові дані щодо прогресу ворога в цьому проекті", - йдеться в аналізі видання.

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Журналісти зауважили, що поки можна побачити тільки фото із підготовкою робіт до зведення залізничного мосту через Кальміус, і фактичне визнання від окупаційної адміністрації про виконання таких робіт. Крім того, так звані "залізничні війська" армії РФ налічують орієнтовно 40 тис. військовослужбовців, зведених в 10 бригад та оснащених відповідною технікою для побудови залізничних магістралей.

На початку повномасштабного вторгнення були окремі епізоди, коли командування армії РФ своїх "залізничників" використовувало для непрофільних задач. Але це було скоріше виключення, бо далі Міноборони РФ використовувало такі підрозділи для прямих завдань – або обслуговування магістралей на тимчасово окупованих територіях України, або ж взагалі російський "мегапроект" із прокладанням другої колії на БАМі.

Але, як зазначило видання, хоча ворог в цій історії має доволі високий інженерний потенціал, у випадку з будівництвом залізниці від Таганрогу в "стик" між Маріуполем та Волновахою росіяни точно не зможуть звести тут "аналог Кримського мосту" в плані логістики для армії РФ, бо це диктує якраз специфіка логістичних маршрутів.

"Найбільш вразлива ділянка "коридору" з Донбасу на Крим знаходиться якраз в проміжку Волноваха-Комиш-Зоря-Пологи (й далі на Мелітополь). Бої в напрямку на Токмак саме тому й важливі, бо дають "ключ" для контролю згаданої вище логістичної магістралі, або "вогневого контролю", або ж навіть й фізичного", - йдеться у аналізі видання.

Якби окупанти планували збудувати "дубль" саме магістралі із Волновахи на Пологи і на широті, недосяжній для ЗСУ, тоді б можна було б говорити про появу для росіян "альтернативи Кримському мосту".

"Але... коли росіяни введуть в стрій свою залізницю між Таганрогом і Маріуполем, то отримають спрощення "логістичного плеча" саме в напрямку Приазов’я. В поточній кампанії це ще не матиме значного впливу. Але коли ЗСУ підійдуть в майбутньому до етапу боїв за визволення Маріуполя, то ця логістична магістраль може отримати вирішальне значення для ворога", - підсумували у виданні.

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