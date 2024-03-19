Про жодні мирні переговори наразі не йдеться взагалі.

Росія - це країна-терорист, а у сучасному світі з терористами не розмовляють, їх знищують.

"Які з Росією мирні переговори, якщо ця країна - агресор? Це країна-терорист", - наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сказав в ефірі інформаційного марафону.

Він зазначив, що Росію повинні усі визнати країною-терористом, щоб після цього про щось говорити.

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"Але, майте на увазі, що з терористами у сучасному світі ніхто не розмовляє. Їх просто беруть і знищують. Тим паче, які переговори? Ви послухайте риторику Путіна. Про які переговори взагалі йдеться мова? Коли вони про них говорили? У них завдання одне: або Стамбульська капітуляція, яку вони свого часу хотіли просунути, або якась річ, яка позбавляє нас суверенітету, позбавляє взагалі права нашої нації на існування. От і вся пропозиція Російської Федерації", - наголосив Данілов.

Водночас, він сказав, що без України ніхто українську долю вирішувати не буде.

"Ми не дозволимо нікому, жодній країні без нас, без волі нашого народу щось там вирішувати", - секретар РНБО.

Він зазначив, що якщо вважає, що Україна має позбавитись своїх територій і суверенітету, то хай своє віддають.

"У нас є Конституція, яка чітко визначає наші межі, у нас є наша країна, і ми діємо у межах у спосіб, визначений нашим законодавством", - сказав Данілов.

Він нагадав, що позиція України щодо переговорів відома і неодноразово оголошувалась.

"Геть з України і після цього ми будемо з вами починати про щось говорити", - сказав Данілов.

Переговори РФ і України - останні новини

Окремі країни вважають, що без участі Росії мирний процес неможливий. Зокрема, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мирний процес по війні в Україні не буде функціональним без Росії.

Водночас, посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що для деескалації конфлікту потрібно "спонукати Росію та Україну якнайшвидше відновити прямий діалог".

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що перший глобальний саміт відбудеться у Швейцарії без РФ.

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