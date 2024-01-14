Україні дуже потрібні ППО та певні авіаційні комплекси, зокрема вертольоти Apache та Black Hawk.

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував, чи пов’язані масовані атаки РФ на Україну зі страхом ворога перед винищувачами F-16, які очікують ЗСУ. Зокрема, йдеться за нові за тактикою повітряні удари дронами та ракетами, які розпочалися приблизно два тижні тому.

"Росія хоче завдати нам якомога більше шкоди. Чи пов’язано це з F-16? Не знаю... Думаю, не в тому річ. Кожна ракета націлена безпосередньо на ціль, яку їй завдали ще на старті наземного, повітряного чи морського базування. Чи кожний дрон... Це інколи вражає деякі об’єкти. На щастя ми бачимо, що Протиповітряна оборона працює", - сказав Ігнат.

Він додав, що наразі російські ракети "не ті, що були вчора" й, можливо, це пов’язано, в тому числі з гіршою якістю виробництва, на яку впливають західні санкції.

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"Гірша якість - це не 100-відсоткова інформація, але є певні аспекти, які на це вказують. І плюс активна протидія Сил оборони", - каже Ігнат.

За його словами, велике значення має робота сучасних засобів протиелектронної боротьби тощо. Тому Україні потрібно зосередитися на тому, щоб партнери надали як допомогу різні засоби, включаючи ППО, артилерію і певні авіаційні комплекси. Мова може йти про ударні вертольоти Apache та Black Hawk, які могли б суттєво посилити українську армійську авіацію. "Наша головна мета - все ж таки F-16, щоб завоювати перевагу у повітрі - на лінії фронту, на окупованій території для того, щоб вже потім й армійська авіація, й наші штурмовики могли завдавати удари по противнику з повітря й з землі", - наголосив Ігнат.

Армія РФ розпочала нову серію масованих ударів по Україні

З 29 грудня 2023 року армія РФ завдає по Україні масовані атаки з повітря дронами та ракетами, завдаючи руйнувань та жертв серед цивільного населення. За словами фахівців, ворог змінив тактику своїх ударів.

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат прокоментував ситуацію, під час якої Польща на тлі обстрілів України Росією 2 січня підіймала у повітря свої військові літаки.

На думку Ігната, країни-сусідки, мабуть, відчули "запах війни" та розуміють, що загроза є та на неї треба відповідно реагувати. Зараз кожна країна посилюється, намагаючись отримати перспективні системи Протиповітряної оборони, інше озброєння, в тому числі - й авіаційні комплекси.

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