Захисники нашої країни знають про усі плани окупантів.

Російські окупанти готують контрнаступ. Вони хочуть атакувати на Куп’янському напрямку.

Як розповів речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону, захисники нашої країни знають про усі плани рашистів. Тому військові готуються до подальших атак росіян.

"Справді, на Луганському напрямку, елементом якого є Куп’янський напрямок, росіяни готують контрнаступальну операцію. Ми про це знаємо і активно цьому протидіємо в районі Сватового та інших районах, де вони намагаються контратакувати", - сказав він.

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Череватий зазначив, що ситуація складна, але під контролем. "Ми бачимо всі їхні дії", - сказав він.

Ситуація на Луганському напрямку

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначав, що в Луганській області погодні умови сприяють українським військовим на Сватівському та Кремінському напрямках. Він додав, що треба чекати на добрі новини від Генерального штабу ЗСУ.

Як зазаначив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, навесні ЗСУ будуть у Донецьку, Луганську та Севастополі.

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