Водночас російські окупанти штурмують Білогорівку й намагаються окупувати населені пункти біля Бахмута.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Збройні сили України вже перебувають недалеко від Кремінної.

В ефірі телемарафону він заявив, що варто чекати на добрі новини від Генштабу.

За словами Гайдая, Кремль поставив російським окупантам завдання захопити Бахмут. Через це вони намагаються окупувати всі населені пункти між ним і Лисичанськом.

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Крім того, загарбники штурмують Білогорівку, щоб створити там плацдарм для наступу. Голова ОВА додав, що шестеро літніх людей продовжують там жити попри постійні атаки росіян. Наразі їх намагаються вмовити покинути домівки, але навіть звернення їхніх рідних поки не подіяли.

Гайдай зазначив, що всі обіцянки інтервентів щодо відновлення комунікацій в захоплених містах виявилися мильною бульбашкою. У таких населених пунктах не працює система опалення, а електропідстанції залишаються без ремонту.

Ситуація у Луганській області

Донецька і Луганська області з початку повномасштабного вторгнення стали одними з "найгарячіших" напрямків. Хоча росіяни спрямували туди значні військові сили, повністю окупувати ці регіони їм не вдалося.

Нещодавно Гайдай повідомляв, що Збройні сили України на сході мають успіхи на Лисичанському та Кремінському напрямку.

Водночас окупанти планують провести повну "евакуацію" цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєвєродонецьк та Рубіжне.

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