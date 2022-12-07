За його словами, зима - ключовий етап війни в Україні за незалежність.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запевнив, що уже навесні українські війська будуть у Севастополі, Донецьку і Луганську.

За його словами, зима - ключовий етап війни в Україні за незалежність.

"6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську. Українська зима – ключовий етап Великої війни за Незалежність", - написав Данілов у Twitter.

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Війна в Україні: прогноз

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що настає вирішальний період війни.

1 жовтня Буданов висловив думку, що взимку війна стихне, а навесні Україна звільнить свої території.

За даними аналітиків ISW, українська армія зможе послідовно досягати успіху взимку, якщо збереже здатність зберегти перевагу і продовжити оперативні успіхи. Аналітики зазначають, що ЗСУ, ймовірно, готуються скористатися перевагами замерзлого ґрунту для полегшення просування.

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк впевнений, що через півроку тимчасово окупований Крим вже буде звільнений. Він додав, що за шість місяців росіян вже не буде на українському півострові.

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