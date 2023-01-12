У прес-центрі заявили, що ворог може застосувати змішані практики.

Окупаційна армія РФ наразі, ймовірно, планує нову масовану атаку по Україні. Періодичність обстрілів свідчить, що зараз може вестись підготовка.

Про це попередила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "Київ". На її думку, окупантам подобається ця тактика терору.

"Ймовірно, масована ракетна атака готується. Тому що періодичність масових атак окупантів саме така. Це десь 10–14 днів їм треба підготуватися до масованої атаки. Оскільки їм ця тактика подобається, ймовірно вони готуються повторити атаку", - зазначила Гуменюк.

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За словами керівниці прес-центру, ця атака може бути змішаного типу, коли використовуються ракети повітряного базування, морського базування та дрони-камікадзе. Вона додала, що за деякими показниками запас ракет переходить критичну межу, тому вони частіше використовують БПЛА.

Новий ракетний удар

Як відомо, Росія з 10 жовтня здійснила вже понад 10 масованих обстрілів критичної інфраструктури України. Наприкінці листопада країна пережила блекаут. 11 січня Гуменюк розповіла, що ЗСУ фіксують активну підготовку Росією до нової масованої ракетної атаки по Україні. Окупанти проводять розвідку безпілотниками.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що російські загарбники можуть завдати нового масованого ракетного удару по Україні вже цього тижня. За його прогнозом, це може статися 12-15 січня.

Окрім цього ЗМІ повідомили, що Росія вивела в море три підводні човни з "Калібрами". Зазначається, що Росія могла вивести засоби ВМФ для нового ракетного удару - підводні човни класу Improved-Kilo використовувалися для нанесення ударів крилатими ракетами "Калібр" по Україні.

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