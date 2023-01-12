Зазначається, що Росія могла вивести кошти ВМФ для нового ракетного удару - підводні човни класу Improved-Kilo використовувалися для нанесення ударів крилатими ракетами "Калібр" по Україні.

З Новоросійського порту Росії вийшли три підводні човни, які здатні нести ракети "Калібр", і найбільший десантний корабель у Чорному морі "Петро Моргунов".

Такі дії РФ можуть свідчити про перевірку готовності екіпажів або заходи безпеки через можливу загрозу - ця база знаходиться в межах досяжності українських морських безпілотників. Про це повідомляє британська газета Королівського флоту Naval news.

Зазначається, що Росія могла вивести засоби ВМФ для нового ракетного удару - підводні човни класу Improved-Kilo використовувалися для нанесення ударів крилатими ракетами "Калібр" по Україні. Однак три з п'яти підводних човнів вже кілька тижнів перебували в Новоросійську і ймовірність їх одночасної участі в одному нападі у виданні називають унікальною. На думку видання, поєднання десантних кораблів і підводних човнів свідчить, що це не підготовка до ракетних ударів.

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Як вказують аналітики, ще одним поясненням може бути якась форма висадки морського десанту на південному заході України, щоб встановити сухопутний міст у Придністров'я. В такому випадку, підводні човни можуть служити прикриттям кораблів або використовуватися для розвідки.

Однак експерти наголошують, що такий сценарій нереальний, враховуючи долю наступів росіян на початку війни. Також наголошується, що морська піхота після сильного виснаження бойовими діями була перекинута вглиб Росії. За оцінкою аналітиків, для відновлення сил цих підрозділів підуть місяці або роки.

Війна в Україні: останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали майже 114 тис.осіб.

Зараз найважчі бої ведуться в районі Бахмута і Соледара. 11 січня офіцер ЗСУ повідомляв, що еліта армії РФ перекочувала з Бахмута в Соледар, штурм триває вже більше 10 днів. У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський підкреслив, що ніяких "перемог" у росіян у Соледарі немає.

Аналітики ISW заявили, що Росія не зможе підтримувати наступальні операції у 2023 році через дефіцит боєприпасів.

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