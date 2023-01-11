За його словами, це може статися наприкінці тижня.

Російські загарбники можуть завдати нового масованого ракетного удару по Україні вже на цьому тижні.

Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube. За його словами, очікується обстріл крилатими ракетами та іранськими дронами-камікадзе "Shahed".

"Рано чи пізно він відбудеться. По термінам, це виходить 12-15 січня, кінець цього тижня. Але необов'язково. Це так виходить за ритмами, у яких вони стріляють", - сказав Арестович.

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Однак, за його словами, російські окупанти можуть відкласти або перенести цей обстріл.

Масовані обстріли України

Як відомо, Росія з 10 жовтня масовано обстрілює об'єкти критичної інфраструктури України. Наприкінці листопада країна пережила блекаут.

Відомо, що внаслідок обстрілів вже пошкоджено 702 об'єкти критичної інфраструктури. Через це в Україні застосовують планові та аварійні відключення електроенергії.

Повне відновлення енергосистеми України, за умови припинення обстрілів з боку Росії, може зайняти рік-повтора.

У груднів Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляли, що у Росії залишилося ракет ще на три-п'ять хвиль масованих атак.

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