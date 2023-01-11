Російські загарбники можуть завдати нового масованого ракетного удару по Україні вже на цьому тижні.
Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube. За його словами, очікується обстріл крилатими ракетами та іранськими дронами-камікадзе "Shahed".
"Рано чи пізно він відбудеться. По термінам, це виходить 12-15 січня, кінець цього тижня. Але необов'язково. Це так виходить за ритмами, у яких вони стріляють", - сказав Арестович.
Однак, за його словами, російські окупанти можуть відкласти або перенести цей обстріл.
Масовані обстріли України
Як відомо, Росія з 10 жовтня масовано обстрілює об'єкти критичної інфраструктури України. Наприкінці листопада країна пережила блекаут.
Відомо, що внаслідок обстрілів вже пошкоджено 702 об'єкти критичної інфраструктури. Через це в Україні застосовують планові та аварійні відключення електроенергії.
Повне відновлення енергосистеми України, за умови припинення обстрілів з боку Росії, може зайняти рік-повтора.
У груднів Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляли, що у Росії залишилося ракет ще на три-п'ять хвиль масованих атак.