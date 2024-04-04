Ворог намагається цілодобово штурмувати позиції українських захисників.

Окупанти намагаються захопити Часів Яр, що на Бахмутському напрямку Донецької області, за будь-яку ціну. В районі Кліщіївки та Іванівського спостерігається нова навала з боку бронетанкових та піхотних підрозділів ворога.

Про це розповів в ефірі КИЇВ24 заступник командира батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС", 92-ї ОШБР Олесь Маляревич. За його словами, ворог намагається цілодобово штурмувати позиції українських захисників.

"Зранку знову почалась нова навала, нова атака. Наразі там бронетехніка противника, піхотні підрозділи противника - в районі Кліщіївки і Іванівського. Всі розуміють, що Часів Яр - це висота, і ворог хоче захопити його за будь-яку ціну. Тож, наше завдання на цьому відтинку фронту, цього не допустити. Ворог близько (до Часового Яру), ворог атакує фронтально на Іванівське, воно буквально горить, воно частково під контролем окупантів, частково за нами. Ворог намагається йти через Богданівку північніше та через Кліщіївку південніше", - розповів Маляревич.

На що здатна Росія біля Часового Яру

Раніше командир батальйону ударних безпілотників "АХІЛЛЕС", 92-ї ОШБР Юрій Федоренко заявив, що у окупантів не буде можливості повною мірою окупувати Часів Яр. За його словами, деякі позиції, як, наприклад, населений пункт Іванівське поблизу Часового Яру, є перехідними.

"Умовно, сьогодні зайняв противник. Після системної роботи вдалося зробити необхідні заходи для того, щоб знищити його на позиціях, розбити ці позиції. Потім затягується наша піхота, закопується максимально, утримує позиції", - казав Федоренко.

Він зазначав, що таких позицій є значна кількість - тих, що переходять від однієї сторони до іншої. "Тому війна йде досить жваво та в повний зріст. На моє переконання, у противника не буде можливості повною мірою окупувати Часів Яр", - наголосив він.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомляв, що російські війська пробивалися до ліній оборони навколо Часового Яру, але були відкинуті. Концентрація сил там не така велика, як свого часу була навколо Авдіївки. Він нагадав, що навколо Авдіївки було сконцентровано 80 тисяч особового складу армії РФ і значна кількість бронетехніки. Зараз же, за його словами, у Росії таких сил немає.

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