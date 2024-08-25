За словами експерта, немає сенсу заходити вглиб Росії.

Українським військам є сенс рухатися територією Росії вздовж кордонів України, аби створювати так звану санітарну чи "сіру" зону. Таку думку в ефірі Radio NV, говорячи про Курську операцію та її цілі, висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.

Він зауважив, що вже не раз українське військово-політичне керівництво казало, що війну потрібно переносити на територію Росії.

"Одна з них (наших цілей в Курській операції, – УНІАН) – це, вочевидь, вони готували там те ж саме, що зробили на Харківщині – спроби атакувати і підійти щонайменше впритул до міста Суми, як вони планували до міста Харкова. Ми точно цю операцію зірвали, не лише відтермінували, ми зірвали повністю", – сказав Гетьман.

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За його словами, різні складові – військова, політична, медійна, економічна – пов’язані у гібридній війні, яка складається з них. Гетьман також зазначив, що змінюється ставлення партнерів України стосовно надання підтримки та дозволів на застосування їхньої зброї. "Операція дуже ємка і дуже потужна. І зроблена вона дійсно блискавично", – сказав він.

На його думку, українським військам є сенс рухатися територією Росії вздовж кордонів України, аби створювати так звану санітарну чи "сіру" зону, або ж "демілітаризовану зону, з точки зору росіян".

"І врешті-решт можна виходити і атакувати російські війська вже з тилу на Харківщині. І так до Луганщини можна дійти, навіть до Донеччини. Тобто пройтися по тилах по території Російської Федерації. Заглиблюватися вглиб Росії. Всі кажуть: "шість годин без заторів до Москви". Навряд чи це будуть робити, сенсу немає так глибоко просуватися на територію Російської Федерації. Тому що, знов таки, це логістика, це постачання всього, що необхідно для армії", – сказав Гетьман.

Говорячи про Глушковський район Курської області та річку Сейм, де було підірвано мости, він зазначив, що "там знаходиться орієнтовно від трьох до п’яти тисяч росіян".

"Вони, вже можна вважати, в умовному оточенні. Бо з заходу, півдня і сходу знаходяться наші війська. У них тільки шлях на північний схід. Але для того, щоб їм відступати, їм треба якось перейти річку Сейм. А для того, щоб постачати все, що їм треба для бойових дій, теж треба логістика через пости на цій річці", – сказав Гетьман і висловив думку, що це угруповання потрібно спробувати оточити.

Переполох у Курській області

Як зазначає The Wall Street Journal, вторгненням у Курську область Росії президент України Володимир Зеленський зробив сміливу і ризиковану ставку на те, що це не лише виведе Росію з рівноваги і змусить її перекинути війська зі сходу, а й спонукає Захід рішучіше підтримати Україну зброєю. І, як зазначає видання, Україна вже частково досягла поставлених цілей.

Раніше УНІАН писав, що операція ЗСУ у Курській області – це найефективніший наступ за всю війну. Українська розвідка виявила слабкі місця росіян – спецпризначенці заздалегідь перетнули кордон, щоб підготувати територію.

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