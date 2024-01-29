Такою системою окупанти поповнюють втрати на лівому березі Дніпра.

На тимчасово окупованому півдні окупанти шукають партизанів, готуються до виборів та проводять приховану мобілізацію. Останню реалізують за рахунок чоловіків, яких окупанти виловлюють на в'їзді та виїзді з Херсонщини у бік Криму.

Про це заявила начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, коментуючи неофіційну інформацію щодо вчорашніх вибухів у тимчасово непідконтрольному Україні Бердянську. За її словами, можливо, до цього причетні партизани.

"Рух опору працює в дуже складних умовах - в умовах постійного тиску з боку окупантів, які вишукують тих, хто дотичний до цієї бойової роботи, в тому числі. Тому кожного разу, коли є інформація про проведення якихось дій, треба вичекати певний час, коли зможемо говорити й давати підтвердження або спростовувати інформацію, яка потужне вкидається в інформаційний простір", - сказала Гуменюк.

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Вона акцентує, що Сили оборони ніколи терміново не повідомляють таку інформацію, оскільки є розуміння, що "працюємо в умовах гібридної війни".

"І під час навіть якихось відповідних "квіток бавовни" на певному напрямку, необхідно переконатися, що це були не якісь шкідники, шкідливі зерна, спровоковані, або сфальсифіковані тими самим окупантами. А це дуже часто буває, оскільки наразі, напередодні виборів, до яких вони готуються, вони розгорнули дуже потужну інформаційну кампанію", - каже військова.

Зокрема, російські пропагандисти поширюють вкиди про нібито наявність сили у російської армії, щоб знов вирушити у напрямку Херсонщини, Миколаївщини. Гуменюк стверджує, що ця та інша "інформація" вкидається, щоб протиставити Сили оборони України місцевому населенню тимчасово окупованих територій, та наполягає на необхідності дочекатися офіційної інформації по Бердянську.

Як додала речниця, наразі на окупованій території загарбниками проводиться "робота" щодо насильницької паспортизації, оскільки для проведення нелегітимних виборів їм дуже потрібно сформувати ефект згоди електорату. Відповідно, розгорнуті додаткові пости у певних "точках" - на в'їзді/виїзді з Херсонської області у Крим та у зворотному напрямку. Проводяться інші фільтраційні заходи, які спрямовані саме на те, щоб максимально виявляти людей. Тобто, українців, які не отримали російських паспортів та не отримали російське громадянство.

"Це - заходи прихованої мобілізації. Тому, що під час додаткових контрольних заходів, виявляються чоловіки призовного віку, які також беруться на облік і, в тому числі одразу переправляються для формування загонів так званої територіальної оборони кожного населеного пункту. Звідки потім чоловіки переходять фактично в ресурс підрозділів окупантів, які є на лівому березі, для поповнення після втрат", - розповіла Гуменюк.

Росія створює інформаційний вакуум в Україні для своїх виборів

Нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що російська пропаганда на тимчасово окупованих територіях зосередила зусилля на створенні повного інформаційного вакууму для населення. За його словами, це означає, що жоден "не той" меседж не повинен проходити на тимчасово окуповану територію, щоб не нашкодити виборам, які у РФ заплановані на березень.

Таким чином Росія обмежила можливість вільного доступу до всесвітньої мережі інтернет, доступу до всіх відомих соціальних мереж, до телебачення та радіомовлення.

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