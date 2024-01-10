Міський голова Мелітополя додав, що зараз на тимчасово окупованих територіях проводять зачистку інформаційного поля та виявлення нелояльного до окупантів місцевого населення.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, на чому зараз концентрується російська пропаганда в середині тимчасово окупованих територій, враховуючи вибори президента Путіна у березні цього року в Росії.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону він зазначив, що основні зусилля російських окупантів направлені на створенні повного інформаційного вакууму для населення тимчасово окупованих територій.

"Це означає, щоб жоден не той меседж, який потрібен російській пропаганді, не проходив на тимчасово окуповану територію. Таким чином вони обрізали можливість вільного доступу до всесвітньої мережі інтернет, доступу до всіх відомих соціальних мереж, до телебачення та радіомовлення", - акцентував Федоров.

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Міський голова Мелітополя додав, що зараз на тимчасово окупованих територіях проводять зачистку інформаційного поля та виявлення нелояльного до окупантів місцевого населення.

"Вони сьогодні за рахунок штучного інтелекту намагаються через інтернет шукати в телефонах, комп’ютерах, різних гаджетах, яку інформацію користувачі хочуть знати. Таким чином вони намагаються вирахувати тих мешканців, які знаходять доступ до об’єктивної і правдивої інформації", - підкреслив Федоров.

Він пояснив, в який спосіб працює інформаційна зачистка для місцевого населення.

"Наприклад, якщо мешканці тимчасово окупованого Мелітополя через VPN, використовуючи соціальні мережі або месенджери, читають українські або міжнародні новини, то ворог сьогодні найчастіше може це бачити. І до таких людей приходять "у гості", перевіряють телефон. Щонайменше їх забирають в комендатуру для того, щоб провести профілактичну бесіду. Щонайбільше - забирають в полон, де вже перебувають тисячі наших мешканців" ,- акцентував Федоров.

Міський голова Мелітополя зауважив, що після створення інформаційного вакууму і обмеження доступу мешканців тимчасово окупованих територій до будь-якої об’єктивної та правдивої інформації, включається масова російська пропаганда та "збір підписів за Путіна".

"Що начебто мешканці тимчасово окуповані території підтримують Путіна. Потім вони урочисто везуть ці підписи до Москви і показують, що нібито тимчасово окуповані території також його підтримують. Звичайно, що це не правда. Наші мешканці, які вимушено залишилися в тимчасовій окупації, жодні підписи за Путіна не ставлять, тому що продовжують чекати на повернення Збройних Сил України", - підкреслив Федоров.

Він додав, що також з пропагандистською метою російські окупанти масово вивозять дітей та підлітків з тимчасово окупованих територій до континентальної території РФ, на так звані "вихідні або канікули".

"В цій програмі "вихідного дня" точно є візит до якогось пропагандистського закладу або до іншого місця, де масово накачують пропагандою і в такій спосіб намагаються перепрошити наших дітей", - зазначив Федоров.

За його словами, найближчими днями росіяни мають намір провести конференцію в Москві, куди збирають актив з тимчасово окупованих територій Запорізької області, який буде складатись з колаборантів та представників окупаційної влади.

"Також будуть це все подавати, що начебто мешканці тимчасово окупованого Мелітополя підтримують терориста Путіна і тому приїхали підтримати на конференцію", - резюмував Федоров.

Що роблять росіяни на окупованих територіях - деталі

2 січня Центр національного спротиву попередив, що на тимчасово окупованих територіях України російські окупанти придумали новий метод примусової паспортизації та контролю за місцевим населенням. Зокрема, загарбники планують ввести обов’язкову верифікацію з паспортом користувачів інтернету. Це значить, що для отримання послуги інтернету, всі користувачі мають мати паспорт РФ.

Також відомо, що на тимчасово окупованих територіях триває ціле пропагандистське шоу під назвою "вибори президента РФ". Окупаційна влада та звезені з Росії "виїзні бригади волонтерів", проводять збір підписів місцевого населення нібито в підтримку висування диктатора Путіна у кандидати. Як зазвичай, все відбувається в примусовий спосіб. Зокрема такий збір проводять на тимчасово окупованій території Запоріжжя. Також розпочав роботу "виборчий штаб Володимира Путіна" на тимчасово окупованій території Херсонщини.

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