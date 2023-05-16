Кремль реалізує майже феодальну систему набору людей в армію.

У Росії набирає обертів прихована мобілізація. Бізнес змушують агітувати своїх працівників записуватися "добровольцями" в армію, пише видання Baza.

"У Підмосков'ї почали проводити наради"по мобілізації". На них керівникам підприємств пояснюють, як потрібно вмовляти людей йти в армію", – йдеться в повідомленні.

Видання стверджує, що місцева влада міст Московської області отримала завдання "проводити роботу" з керівництвом великих підприємств. Тепер бізнес "запрошують" до місцевих адміністрацій на "наради з питання мобілізації".

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"Там чиновники розповідають керівникам, як їм варто робити стенди з рекламою армії і запрошувати на службу своїх співробітників — в тому числі іноземних фахівців. (...) Керівники підприємств повинні за підсумками нарад зробити так, щоб їхні підопічні після агітації записувалися в армію добровільно", – зазначає видання.

Мобілізація в Росії

Раніше стало відомо, що Кремль має намір поповнити війська додатково 400 тисячами солдатів. Але поки Путін боїться влаштовувати нову хвилю мобілізації, тому по всій Росії шукають "добровольців".

Про те, що цих "добровольців" набирають за майже феодальною системою через місцеві адміністрації, які вимагають "данину рекрутами" від бізнесу, стало відомо на початку травня. Тоді в Санкт-Петербурзі якраз почали погрожувати бізнесу проблемами за непоставку рекрутів в армію.

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