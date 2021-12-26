У разі атаки з моря ЗСУ юридично не мають права діяти до тих пір, поки перший російський солдат не вийде на сушу.

У зв'язку з тим, що українські міста, розташовані на узбережжі Азовського моря, є найбільш вразливими, саме з боку Азовського моря Росія може почати атакувати Україну.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

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Видання зазначає, що російських кораблів в Азовському морі приблизно в чотири рази більше, ніж українських.

"Російський флот може підійти до українського берега так близько, як забажає, що, можливо, робить південно-східні приморські міста України найбільш вразливими", — йдеться в матеріалі.

Як йдеться в матеріалі, У разі атаки з моря Збройні Сили України юридично не мають права діяти до тих пір, поки перший російський солдат не вийде на сушу.

У статті йдеться, що берегова лінія Азовського моря має для Росії більшу стратегічну та економічну цінність, ніж постраждалі від війни райони Донбасу.

"Українська земля вздовж моря - це те, що відокремлює материкову Росію від анексованого Криму. Українські портові міста Маріуполь і довколишній Бердянськ на західному березі моря експортують продукцію з цього регіону", — сказано в статті.

Можливий наступ РФ на Україну:

31 жовтня 2021 року видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками та ракетами, які перевозять в південні та західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

1 листопада 2021 року в Міністерстві оборони України спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

2 листопада 2021 року видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може відбутися в будь-який день.