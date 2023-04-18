За словами Наталії Гуменюк, не виключено, що загарбники готують для одеситів "шокову терапію".

Російські військові можуть на 2 травня готувати масований удар по Одесі. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у медіацентрі Україна-Одеса повідомила керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи відсутність останнім часом ворожих обстрілів Одеси.

"Не можна виключати, що вони (окупанти – УНІАН) готують відстрочений ракетний удар, типу шокового впливу… Ми пам’ятаємо, що для Одеси є знаковими датами 2 травня та 9 травня… І це дати, до яких ворог може підготуватися ретельно", - сказала Гуменюк.

За її словами, також відсутність обстрілів Одеси може бути викликана потужним штормом у Чорному морі та нестачею ракет у ворога.

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Заворушення в Одесі 2 травня 2014 року

2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських та проукраїнських активістів загинули 48 людей, постраждали понад 200.

Почалися ці зіткнення в центрі міста (на Грецькій площі), де було застрелено кількох людей, зокрема проукраїнських активістів. Потім прихильники незалежності України прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів.

Намети спалахнули, почалася пожежа в Будинку профспілок, у якій також загинули люди. Загалом через пожежу (вогонь, дим, падіння з вікон палаючої будівлі) загинули 42 людини.

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