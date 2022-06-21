Вдалі дії ЗСУ не на жарт розлютили російських окупантів.

Киянам сьогодні вночі і в найближчі дні не слід нехтувати сигналами повітряної тривоги через підвищену загрозу ракетних ударів з боку РФ.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час прямого ефіру з Марком Фейгіним.

За його словами, небезпечний період триватиме до 25-26 червня. Він пов'язаний з успішними діями ЗСУ в Чорному морі, де було завдано удару по захоплених росіянами бурових установках "Чорноморнафтогазу" (так званих "вишках Бойка").

"Вони повинні спробувати розплатитися за те, що сталося в Чорному морі. "Гарячий" депутат проговорився, я думаю, що можливий цей самий "удар по центрах прийняття рішень", - заявив Арестович.

Також Арестович додав, що "у нас, своєю чергою, теж є чим їм зробити дуже-дуже боляче".

ЗСУ вдарили по "вишках Бойка": що відомо

Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України завдали удару по бурових установках "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".

Після цього у Росії пригрозили ударами у відповідь по "центрах прийняття рішень" у Києві.