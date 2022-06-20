Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще кличуть "вишками Бойка".
Про це повідомив російський ставленик у Криму Сергій Аксьонов, а також цю інформацію підтвердив нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.
"Сьогодні вранці ворог завдав удару по бурових платформах "Чорноморнафтогазу". Перебуваю на зв'язку з колегами з Міноборони та ФСБ, працюємо над порятунком людей", - сказав Аксьонов.
Гончаренко також дав коментар з цього приводу:
"Наші ракетники курили не біля Зміїного, а курили біля вишок Бойка. Ракетний удар по вишках трішки завадив газовидобуванню в українському Чорному морі зі сторони росіян".
За словами Аксьонова, є поранені й зниклі безвісти. Патрульні катери та авіація Міноборони РФ намагаються проводити рятувальні роботи.
Тепер Росія не зможе видобувати газ в українському Чорному морі. Нагадаємо, РФ захопила бурові платформи за 100 км від Одеси та 150 км від Криму у 2014 році. Окупанти також використовували їх для спостереження над надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.