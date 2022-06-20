За словами Аксьонова, є поранені й зниклі безвісти.

Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще кличуть "вишками Бойка".

Про це повідомив російський ставленик у Криму Сергій Аксьонов, а також цю інформацію підтвердив нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

"Сьогодні вранці ворог завдав удару по бурових платформах "Чорноморнафтогазу". Перебуваю на зв'язку з колегами з Міноборони та ФСБ, працюємо над порятунком людей", - сказав Аксьонов.

Гончаренко також дав коментар з цього приводу:

"Наші ракетники курили не біля Зміїного, а курили біля вишок Бойка. Ракетний удар по вишках трішки завадив газовидобуванню в українському Чорному морі зі сторони росіян".

За словами Аксьонова, є поранені й зниклі безвісти. Патрульні катери та авіація Міноборони РФ намагаються проводити рятувальні роботи.

Тепер Росія не зможе видобувати газ в українському Чорному морі. Нагадаємо, РФ захопила бурові платформи за 100 км від Одеси та 150 км від Криму у 2014 році. Окупанти також використовували їх для спостереження над надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

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