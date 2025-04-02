Резерви ворога укомплектовані особовим складом і вже понад місяць знаходяться на полігонах.

Росія попередньо на квітень готує новий наступ на Україну. Про це в ефірі "Новини.Live" сказав Володимир Фокін, командир 1-го штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр).

Відповідаючи на запитання щодо ймовірного наступу російських окупантів, зокрема на Сумську та Харківську області, він зауважив, що їхня бригада готується до цього.

"Третя окрема штурмова бригада робить все можливе для того, щоб підготуватися до вже більш великого наступу з боку росіян в своїй смузі відповідальності", - зауважив боєць.

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Фокін розповів, що вони покращують інженерне облаштування своїх позицій, готують проміжні позиції, продовжують підготовку особового складу та інших розрахунків їхніх сил та засобів.

"У нас точно є інформація, що Російська Федерація попередньо на квітень готує насправді наступ. Є підрозділи, які знаходяться зараз у тилових районах. На нашому напрямку це орієнтовно дві-три дивізії. У них є резерви, вони нормально укомплектовані особовим складом і вже понад місяць знаходяться на полігонах і проходять підготовку до своїх майбутніх дій", - сказав Фокін.

Так, на його думку, імовірність наступу росіян в смузі відповідальності 3 ОШБр присутня і "ми до неї готуємося активно".

Водночас Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України у Telegram-каналі зазначив, що Росія "готує резерви для чергової спроби ривку на фронті в травні".

Новий наступ росіян: що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до весняного наступу ще на дві українські області - Сумську та Харківську, і для цього намагається виграти час.

Згодом Інститут вивчення війни зазначив, що Росія зосередила значно переважаючі сили біля Лимана Донецької області та готується до масштабного наступу. На думку аналітиків, окупанти можуть використати плацдарм на північний схід від Лимана, щоб захопити 1% Луганської області, що залишився в України. Це потрібно РФ для посилення своєї позиції на переговорах.

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