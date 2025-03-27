Україна вже поділилася розвідувальною інформацією з союзниками.

Росія готується до наступу ще на дві українські області - Сумську та Харківську, і для цього намагається виграти час. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Le Figaro.

"Я можу підтвердити, що Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу. Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції. Ми поділилися розвідувальною інформацією з нашими союзниками", - зазначив він.

Він конкретизував, що Путін готує новий наступ, у Сумській і Харківській областях, який хотів розпочати ще вісім місяців тому.

Відео дня

"Він хотів почати цю операцію вісім місяців тому, але ми завадили йому це зробити завдяки нашому втручанню в Курській області. Ось чому йому сьогодні потрібен час", - підкреслив президент.

Війна в Україні - новини

Військовий експерт Денис Попович прогнозує, що росіяни спробують вибити ЗСУ із залишків плацдарму в Курській області та просунутися в Сумській області.

Напередодні спікер Сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив, що ситуація в Запорізькій області загострюється. Окупанти з початку весни провели понад 150 штурмів тільки на Оріхівському напрямку.

Речник ОСГВ "Хортиця" майор ЗСУ Віктор Трегубов повідомляв, що на Куп'янському напрямку бої "не дуже інтенсивні". Водночас самі бойові зіткнення масштабніші, на відміну від Донеччини, де ворог проводить велику кількість атак невеликими групами. Він наголошував, що залишаються спроби російських окупантів збільшити свій плацдарм на правому березі Оскола на Куп'янщині.

Вас також можуть зацікавити новини: