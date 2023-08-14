Росія має намір відправити Україну в блекаут.

В осінньо-зимовий період держава-агресор знову має намір атакувати нашу критичну інфраструктуру, зокрема енергосистему.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За його словами, для цього росіяни накопичують озброєння та проводять розвідку для визначення пріоритетних об’єктів на території нашої держави. "Тому нам теж треба готуватись та посилювати захист наших міст і громад. Власне, ми це і робимо", - зазначив він.

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Скібіцький підтвердив, що Росія намагатиметься відправити Україну в блекаут, використовуючи ракетне озброєння та дрони далекого радіуса типу "шахедів". При цьому зазначив, що російські бойові безпілотники "Ланцети", які призначені для ураження наших систем ППО, артилерії та інших видів зброї на фронті, є проблемою для нашої армії, але йде пошук ефективного захисту від них.

"FPV-дрони довели свою ефективність на полі бою. Це дешева і ефективна зброя. І ми, і ворог працюємо в напрямку того, щоб налагодити виробництво та системну підготовку операторів", - додав він.

Ситуація з енергосистемою України - ризики

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев повідомив УНІАН, що найбільші проблеми з енергоресурсами будуть у мешканців прифронтових міст та на Одещині, які можуть стикнутися з браком електро- та газопостачання.

За його словами, в генерації, яка працює на газі та вугіллі, найбільші проблеми будуть в Запорізькій, Херсонській, трохи менші - в Миколаївській, частково Дніпропетровській, Харківській, Донецькій областях та у тій частинці Луганщині, яка лишилась під контролем України.

Рябцев прогнозує проблеми на Одещині. Він зазначив, що ще до повномасштабної війни регіон був проблемний для енергетиків: вихід з ладу обладнання, аварії та відключення тут траплялись частіше, ніж будь яких інших містах. Крім того, регіон дуже обмежений альтернативними лініями електропостачання і залежить від мережі, яка йде через окуповане росіянами молдавське Придністровья. Тому можуть бути сюрпризи.

Він зазначив, що на Одещині багато що залежить від стабільного функціонування повітряної лінії електропередач, яка йде через Придністров’я і якщо з нею щось відбуватиметься, то Одещині "буде непереливки".

Також Рябцев нагадав, що не варто забувати і про погодні умови, коли через шквальний вітер чи дощ, без електропостачання залишається частина якоїсь області. Наприклад, населенні пункти Київщині досить часто через це сидять без світла.

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